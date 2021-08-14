المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل مؤتمر مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، غدًا الأحد.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:
- الأوضاع العالمية.
- المؤشرات الوبائية.
- مستجدات اللقاح.
- أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.
- الإحصائيات والخدمات الصحية.
مستجدات كورونا بالمملكة:
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (609) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.
وأضافت أنه تم تسجيل (1651) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (522,009) حالة ولله الحمد.
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