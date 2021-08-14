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المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا
يناقش المؤتمر الإحصائيات والخدمات الصحية

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا

2021/08/14
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل مؤتمر مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، غدًا الأحد.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي:

  • الأوضاع العالمية.
  • المؤشرات الوبائية.
  • مستجدات اللقاح.
  • أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.
  • الإحصائيات والخدمات الصحية.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (609) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (1651) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (522,009) حالة ولله الحمد.

المؤشرات الوبائية ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. غدًا - المواطن


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