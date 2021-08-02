المحترفون الأفارقة ينقذون خطط النصر والهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

اتجهت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي لتدعيم صفوفها بصفقات المحترفين الأفارقة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأفارقة يزينون صفوف الهلال والنصر

ونجح الهلال في ضم المالي موسى ماريجا قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي، أما العالمي فتعاقد مع اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر قادمًا من صفوف فريق بيشكتاش التركي، بينما نجح نادي الاتحاد في الإبقاء على المدافع المصري المتميز أحمد حجازي بعد المستوى الطيب الذي قدمه مع الاتحاد بالموسم المنصرم ومع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

الصفقات الإفريقية تجذب أنظار أكثر من ناد سعودي

كما نجح النادي الأهلي أول أمس السبت، في ضم اللاعب السنغالي الحسن نداو قادمًا من الدوري التركي، ليكون رابع صفقات الراقي الأجنبية بالميركاتو الصيفي.

كذلك تعاقد نادي ضمك مع المهاجم الجزائري المخضرم العربي هلال سوداني لاعب نادي الفتح السابق، كما تعاقد الرائد مع اللاعب الغاني كريستيان أتسو نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي السابق.

جدير بالذكر أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد ستنطلق يوم 11 أغسطس الجاري.

وجاء تعاقد الهلال مع ماريجا ليعزز صفوف الفريق هجوميًا وينقذه من تراجع المستوى بسبب تذبذب أداء الفرنسي بافيتمبي جوميز، كذلك الأمر مع النصر الذي فضّل ضم اللاعب أبو بكر لتراجع مستوى المغربي عبدالرزاق حمدالله بالموسم المنصرم.

كذلك يعزز تواجد أحمد حجازي من فرص نادي الاتحاد في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية بالموسم الجديد.

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