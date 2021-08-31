‎الرئيسية
جديد الأخبار
المرجع الديني حسين الصدر يشيد باعتدال: اسم يلخص أرض نزول القرآن
أكد أن التطرف ليس عند طائفة معينة بل هو فكر

المرجع الديني حسين الصدر يشيد باعتدال: اسم يلخص أرض نزول القرآن

2021/08/31
الساعة 12:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المرجع الديني حسين الصدر يشيد باعتدال: اسم يلخص أرض نزول القرآن
المواطن - الرياض

نشر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال) ملخص كلمة المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر خلال استقباله الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري في العراق.

مواجهة التطرف: 

وقال الصدر: إن اعتدال اسم يلخص أرض نزول القرآن، وما أحوجنا أن نخرج ثقافة الاعتدال من المحاضرات إلى الحياة وما أحوجنا إلى تضافر الجهود، موضحًا أن التطرف ليس عند طائفة معينة بل هو فكر، والفكر يحتاج إلى فكر ومنهجية للوقوف أمامه.

إشادة بمركز اعتدال: 

وتابع أنه يجب أن يكون رجل دين يعرف الحياة ولا يتلاعب بالدين، مشيدًا بمركز اعتدال، متمنيًا له ولكل المخلصين كل التوفيق، داعيًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

عراقية تقتل ابنتيها المراهقتين بالكلاشنكوف انتقامًا من زوجها 

قتلت امرأة عراقية، ابنتيها الشابتين وجدتهما – أم