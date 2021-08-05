المرور: تأكدوا من جلوس الأطفال في أماكنهم المخصصة بالمركبة

المواطن - الرياض

شدد المرور السعودي على أهمية التأكد من جلوس الأطفال في أماكنهم المخصصة لهم في المقاعد الخلفية من المركبة، حفاظاً على سلامتهم.

القيادة الآمنة:

كما أكد أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وتقليل نسبة الحوادث.

السرعات المقررة:

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة