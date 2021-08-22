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المرور يضبط 1836 دراجة نارية مخالفة اليوم
ضمن الحملات الميدانية المستمرة

المرور يضبط 1836 دراجة نارية مخالفة اليوم

2021/08/22
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المرور يضبط 1836 دراجة نارية مخالفة اليوم
المواطن - الرياض

أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، عن ضبط 1836 دراجة نارية مخالفة في كافة المناطق.

حملات مستمرة: 

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك جاء في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها الإدارات المختلفة.

وأهاب المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

في سياق آخر، أكد المرور أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وكان المرور قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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