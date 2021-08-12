المريسل يصدم النصراويين بشأن الشناوي!

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على الأنباء التي تُشير إلى اقتراب نادي النصر من التعاقد مع حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول، محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

المريسل يؤكد أن النصر لا يفاوض الشناوي

وتحدث المريسل على هاشتاق مبروك الشناوي نصراوي المتداول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اللي طلع هذا الهاشتاق مع احترامي له شكله يلعب بلايستيشن كثير ويعتقد أن الموضوع لعب بلايستيشن”.

وتابع عبدالعزيز المريسل حديثه عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “النصر ما فاوض الكابتن محمد الشناوي نهائي لا من قريب و لا من بعيد وهو ليس من أهداف النصر”.

وأكدت تقارير صحافية مصرية، أن نادي النصر متمسك بالتعاقد مع محمد الشناوي؛ ورفع قيمة العرض المادي، حيث أبلغ أحد وسطاء اللاعبين إدارة النادي الأهلي باستعداد العالمي لتقديم عرض يصل إلى 6 ملايين دولار لحسم الصفقة.

حارس الأهلي يجذب الأنظار

وصرح مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأولمبي، أسامة عبدالكريم بأن اللاعب الأهلاوي لفت أنظار أندية أوروبية وعربية بعد تألقه مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أبرز حراس المرمى في إفريقيا، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بالإضافة إلى عدد من البطولات، منها؛ الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة