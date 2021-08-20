المسحل: السعودية وجهة مثالية لتنظيم الفعاليات الآسيوية والعالمية

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن سعادته باستضافة السعودية لمنافسات دوري أبطال آسيا 2021، موجهًا الشكر إلى القيادة على الدعم اللامحدود بالقطاع الرياضي.

السعودية تستضيف الأدوار الإقصائية والنهائي

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن استضافة السعودية لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 رسميًا، بجانب ربع نهائي وقبل نهائي البطولة لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباريات دوري أبطال آسيا 2021، حيث سيقام الدور ربع النهائي من مباراة واحدة يوم 16 أكتوبر، ويُقام نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا يوم 19 من الشهر ذاته، على أن يُقام النهائي يوم 23 نوفمبر.

المسحل يشكر القيادة

ووجه المسحل الشكر إلى القيادة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، والذي كان له الدور الأكبر في اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمملكة لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأدوار الإقصائية.

كما وجه المسحل الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه ومتابعته في تذليل كافة العقبات وتقديم كل الدعم من أجل استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في وصول كرة القدم السعودية إلى هذا المستوى الفني والتنظيمي.

وأكد في بيان رسمي، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسير بخطى متسارعة لمواكبة التطورات والنقلة الرياضية الكبيرة التي تشهدها المملكة.

نجاح السعودية في استضافة البطولات الكبرى

وقال المسحل: “اختيار السعودية لهذه الاستضافة دليل على النجاح في استضافة الأحداث السابقة وأبرزها احتضان 3 مجموعات بالبطولة ذاتها، واحتضان مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا”.

وأضاف: “السعودية وصلت إلى مكانة عالية من الاستضافة نظرا لتوفير كافة الإمكانيات وتذليل كافة العقبات، كما أن نجاح السعودية في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في السنوات الأخيرة، جعلها وجهة مثالية لاحتضان العديد من الفعاليات الآسيوية والعالمية في المستقبل”.

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