المسند: الحرارة في السعودية أعلى من معدلاتها لمثل هذه الأيام

المواطن - الرياض

قال د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، إن درجة الحرارة في كل أرجاء السعودية لا زالت فوق المعدل السنوي لمثل هذه الأيام.

نسمة اعتدال

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع من يوم الجمعة المقبل نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية .. هذا والله أعلم”.

وتابع أن الحالة المطرية الجنوبية الغربية متوقع أن تستمر اليوم وتؤثر جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف، هذا والله أعلم.

درجات الحرارة

ونشر المسند، قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

حيث سجلت عرفات أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، بينما سجلت أبها 19.2 ْ كأقل درجة حرارة فجر اليوم.

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