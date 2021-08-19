المشتبه به أمام مبنى الكونغرس يسلم نفسه للشرطة

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قالت مصادر مطلعة إن المشتبه به الذي زعم امتلاكه قنبلة في شاحنة قرب مكتبة مبنى الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، قد استسلم للسلطات.

وكانت شرطة الكونغرس قالت في وقت سابق إنها تستجيب لاشتباه في عبوة ناسفة في شاحنة قرب مكتبة الكونغرس، وفقًا لشبكة CNN .

شرطة الكابيتول تتعامل مع مركبة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونجرس، مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا من واشنطن هبة نصر | #الشرق_مباشر https://t.co/oTLv3sIufj — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) August 19, 2021

وقام رجل بقيادة شاحنة بيك آب سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونغرس في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مدعيًا أنه يحمل قنبلة وعرض ما بدا وكأنه مفجر على الضابط في مكان الحادث، وفقًا لقائد شرطة الكونغرس الأمريكي توم مانجر.

المشتبه به يجري بثًا مباشرًا

وقال مانجر إن المشتبه به كان يجري بثًا مباشرًا، وأن المسؤولين لديهم “اسم محتمل”، لكنه أضاف “ليس لدينا الكثير من المعلومات عنه في هذا الوقت”.

وأضاف: “لا نعرف ما هي دوافعه في هذا الوقت”.

عمليات إخلاء بمكتبة الكونجرس

وقال مسؤول في سلطات تطبيق القانون لشبكة CNN، إن الرجل نشر الفيديو على فيسبوك.

ويُظهر مقطع فيديو مدته حوالي نصف ساعة شخصًا من داخل شاحنة يحمل عبوة يقول إنها قنبلة ويتحدث عن “ثورة”.

وتم إخلاء مبنيين من مكتبة الكونجرس ومبنى آخر بسبب وجود مركبة مشبوهة في المنطقة المجاورة، وفقًا للتنبيهات التي تم إرسالها إلى الموظفين التي اطلعت عليها شبكة CNN.

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