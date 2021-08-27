المصابون بـ متحور دلتا يمكنهم نقله قبل ظهور الأعراض!

المواطن - متابعة

أكدت دراسة حديثة أن المصابين بمتحور دلتا يمكنهم نقل الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض.

وبحسب الدراسة، قرابة 75% من عدوى متحور دلتا من فيروس كورونا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض، الأمر الذي يعد سمة أساسية في تزايد حالات الإصابة بالمتحور الجديد، بحسب وكالة سبوتنيك.

مرحلة ما قبل الأعراض:

وتابع الباحثون، أن حوالي ثلاثة أرباع الإصابات بدلتا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض.

ووفق الدكتور ستيفين آمونى المدير الطبي لفريق عمل بحثي، فإن سلالة دلتا معدية وأكثر قابلية للانتقال من الإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والجدري وإيبولا وإنفلونزا الطيور، وهو معدٍ مثل جدري الماء.

تطوير قدرات:

ويرى الباحثون أن متحور دلتا طور قدرته في بعض الحالات على التهرب جزئيًّا من المناعة التي يوفرها التطعيم، مما يعني أن هناك المزيد من الإصابات القوية لدى الذين تم تلقيحهم من متغير دلتا مقارنة بالنسخ السابقة للفيروس.

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