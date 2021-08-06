المصرية جيانا فاروق تخطف برونزية الكاراتيه بـ طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

نجحت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه، جيانا فاروق في التتويج بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

جيانا فاروق تتويج بالميدالية البرونزية

وتوجت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية بعد تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة 1/1، ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن اللاعبة الصينية استفادت من قرار الحكام بترجيح فوزها على لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه.

وكانت جيانا قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد احتلالها وصافة المجموعة الثانية، بعد الخسارة من الصربية جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة، بعد فوزها على البيروفية فانسا أكسندرا، الأوكرانية أنيتا سوروجينا، والمغربية ابتسام الصاديني.

ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو

وأصبحت جيانا فاروق أول لاعبة في تاريخ مصر تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه بدورات الألعاب الأولمبية، وثاني رياض عربي يحصد ميدالية بعد الأردني عبدالرحمن المصاطفة في منافسات وزن تحت 67 كجم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتُعد الميدالية التي حققتها جيانا اليوم هي الرابعة لمصر ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح بطلا التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى في التتويج بالميدالية البرونزية، كما حصد لاعب المصارعة الرومانية محمد إبراهيم كيشو البرونزية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة