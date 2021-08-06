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المصرية جيانا فاروق تخطف برونزية الكاراتيه بـ طوكيو 2020

المصرية جيانا فاروق تخطف برونزية الكاراتيه بـ طوكيو 2020

2021/08/06
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المصرية جيانا فاروق تخطف برونزية الكاراتيه بـ طوكيو 2020 جيانا فاروق
المواطن - مروة نبيل

نجحت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه، جيانا فاروق في التتويج بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

جيانا فاروق تتويج بالميدالية البرونزية

وتوجت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية بعد تعادلها مع بطلة الصين يين شياويان بنتيجة 1/1، ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن اللاعبة الصينية استفادت من قرار الحكام بترجيح فوزها على لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه.

وكانت جيانا قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد احتلالها وصافة المجموعة الثانية، بعد الخسارة من الصربية جوفانا بريكوفيش في رابع مباريات المجموعة، بعد فوزها على البيروفية فانسا أكسندرا، الأوكرانية أنيتا سوروجينا، والمغربية ابتسام الصاديني.

 

جيانا فاروق في اولمبياد طوكيو
جيانا – المصدر @aawsat_spt

ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو

وأصبحت جيانا فاروق أول لاعبة في تاريخ مصر تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه بدورات الألعاب الأولمبية، وثاني رياض عربي يحصد ميدالية بعد الأردني عبدالرحمن المصاطفة في منافسات وزن تحت 67 كجم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرحمن المصاطفة في طوكيو 2020
عبدالرحمن المصاطفة

وتُعد الميدالية التي حققتها جيانا اليوم هي الرابعة لمصر ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح بطلا التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى في التتويج بالميدالية البرونزية، كما حصد لاعب المصارعة الرومانية محمد إبراهيم كيشو البرونزية.

محمد إبراهيم كيشو
احتفال المصارع المصري


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