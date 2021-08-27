المطلق: مروج الشائعات لصد الناس عن أخذ اللقاح يستحق التعزير

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن ترويج الشائعات لصد الناس عن أخذ لقاح كورونا جريمة متعدّية يستحقُّ فاعلها التعزير.

وأضاف الشيخ المطلق، في تغريدة له عبر تويتر، أن مروِّج هذه الشائعات قد أجرم في حقِّ من يضلّلهم، وفي حق وطنه، وباء بإثم الكذب والخيانة، وبإثم من صدَّقه فمرض، أو مات.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة