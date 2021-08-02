المغربي سفيان البقالي رابع عربي يُتوج بميدالية ذهبية

المواطن - محمد سمعه

أصبح العداء المغربي سفيان البقالي رابع رياضي عربي في أولمبياد طوكيو 2020 يُتوج بميدالية ذهبية.

سفيان البقالي يربح سباق الـ3000 متر موانع

وكان بقالي تُوج بالميدالية الذهبية في رياضة الجري والقفز في موانع في سباق طوله 3000 متر.

وتُوج بقالي بالميدالية الذهبية بعد القطري فارس حسونة في رفع الأثقال ومواطنه معتز برشم في الوثب العالي والتونسي أحمد الحفناوي في السباحة.

الميدالية الذهبية الأولى للمغرب بأولمبياد طوكيو

ونجح بقالي في أن يُحقق الميدالية الذهبية الأولى لمملكة المغرب في أولمبياد طوكيو.

جدير بالذكر أن فعاليات أولمبياد طوكيو سوف تنتهي يوم الأحد المقبل، حيث تستمر المنافسات من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس.

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