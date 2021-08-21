الملا عبدالغني يصل كابل لبدء مشاورات تشكيل حكومة شاملة

المواطن - متابعة

وصل الملا عبدالغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، إلى العاصمة الأفغانية كابل لبدء مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

مشاورات عبدالغني برادر

ومن المتوقع أن يجري برادر لقاءات مع القادة والسياسيين في الحركة لتشكيل حكومة طالبان الأولى بعد السيطرة على البلاد قبل أسبوع تقريبًا.

وكان مسؤول بارز في حركة طالبان كشف في وقت سابق بعض جوانب النظام السياسي المزمع تطبيقه في أفغانستان بعد سيطرة الحركة على البلاد.

شكل حكومة أفغانستان

وأكد القيادي البارز في طالبان وحيد الله هاشمي في وقت سابق أن أفغانستان قد تدار من قبل مجلس حاكم جديد، لكن القرار الأعلى سيتركز على الأرجح في يد زعيم الحركة هبة الله آخند زاده.

وأقر القيادي بأن العديد من المسائل المتعلقة بكيفية إدارة البلاد لم تحل بعد، لكن من المؤكد أن أفغانستان ستدار وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح: “لن يكون هناك نظام ديمقراطي بسبب غياب أرضية له في بلدنا. لن نناقش ماهية النظام السياسي الذي يجب اتباعه في أفغانستان لأن هذا الأمر واضح، وهو الشريعة”.

وأكد هاشمي أنه سيشارك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في اجتماع لقادة “طالبان” سيناقش مسائل إدارة البلاد.

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