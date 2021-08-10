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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

2021/08/10
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده الصورة الرسمية لـ القيادة
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد الأمن والاستقرار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

 


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