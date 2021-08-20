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الملك سلمان وولي العهد يهنئان هيشيليما بمناسبة فوزه في انتخابات زامبيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان هيشيليما بمناسبة فوزه في انتخابات زامبيا

2021/08/20
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان وولي العهد يهنئان هيشيليما بمناسبة فوزه في انتخابات زامبيا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد هاكيندي هيشيليما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية زامبيا.

وأعرب الملك سلمان، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنئ:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد هاكيندي هيشيليما، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية زامبيا.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.


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