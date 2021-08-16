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الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الجزائري
المملكة تتابع باهتمام وقلق ما تتعرض له الجزائر من حوادث الحرائق

الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الجزائري

2021/08/16
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الجزائري
المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالا هاتفيا اليوم، بأخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام وقلق ماتتعرض له الجزائر من حوادث الحرائق، وما أحدثته من خسائر بشرية ومادية، وأعرب – حفظه الله – عن مشاطرته لفخامته والشعب الجزائري الشقيق مشاعر الألم، معبراً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم المساعدة الممكنة للإسهام في تجاوز هذه الكارثة.

من جهته، أعرب فخامة الرئيس الجزائري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة.

وثمن فخامته، توجيه خادم الحرمين الشريفين، بالمساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الجزائري، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين والمملكة من كل مكروه.


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