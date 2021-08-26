المنافسون المحتملون لـ بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، منافسيه الـ3 في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022.

ومن المقرر إقامة القرعة مساء اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية.

منافسو بايرن ميونخ المحتملون

وكشف الحساب الرسمي لـ البايرن عبر “تويتر” أن المنافسون المحتملون للفريق البافاري هم ” ريال مدريد الإسباني، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بورتو البرتغالي، أياكس الهولندي، أتالانتا الإيطالي، زينيت سان بطرسبرج الروسي، بنفيكا البرتغالي، شاختار دونيتسك الأوكراني، بيشكتاش التركي، ميلان الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي، يونج بويز السويسري، دينامو كييف الأوكراني، مالمو السويدي، فريق شريف من مولدوفيا”.

يذكر أن البايرن كان تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبة، كان آخرها في عام 2020، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

باريس سان جيرمان يُقصي البايرن

وكان البايرن ودع دوري أبطال أوروبا نسخة 2020/2021 من دور الثمانية على يد باريس سان جيرمان، الذي أكمل مشواره حتى دور نصف النهائي قبل أن يودع على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن بايرن ميونخ يطمح في الفوز باللقب السابع له في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك للاقتراب من نادي ريال مدريد المتوج باللقب في 13 مناسبة، كما سوف يتساوى مع نادي ميلان الإيطالي المتوج بـ 7 ألقاب من قبل في دوري الأبطال.

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