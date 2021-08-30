المنتخب السعودي يدشن معسكر الرياض

المواطن - مروة نبيل

دشّن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة الرياض.

المنتخب السعودي يستعد في الرياض:

ويمتد معسكر الأخضر الأولمبي حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، مساء الأحد، على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، والتي بدأت بتطبيقهم لتمرين الاستحواذ على الكرة، أعقبه تمارين مصغّرة.

واختتم سعد الشهري مران المنتخب السعودي الأولمبي، بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مرانًا في النواحي الهجومية، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على النواحي الدفاعية.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء اليوم الاثنين تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد.

قائمة الأخضر:

وتضم قائمة الأخضر الأولمبي في معسكر الرياض، كلًّا من؛ نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، رائد أزيبي، عبدالرحمن الصانبي، علي مجرشي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نايف الماس، مشعل الصبياني، متعب الحربي وحازم الزهراني.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ إبراهيم محنشي، عوض الناشري، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، عبدالإله الشمر، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، خالد الغنام، حسين العيسى، هيثم عسيري، حسن آل سليس، محمد مران وفراس البريكان.

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