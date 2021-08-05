المنشطات تتسبب في إيقاف الرياضي أحمد المولد 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية إيقاف الرياضي أحمد المولد لاعب ألعاب القوى عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 4 سنوات.

نص بيان لجنة المنشطات

ونشر الحساب الرسمي للجنة عبر “تويتر” بيانًا أكد فيه إيقاف اللاعب اعتبارًا من تاريخ 24 مايو 2021 ولمدة 4 سنوات بعد تنازل اللاعب عن حقه بفتح وتحليل العينة B وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة حيث قامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب بحضور جلسة استماع التي عقدت في الثالث من يونيو الماضي حيث تم أخذ أقوال اللاعب وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية.

القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا

وسيكون القرار قابلًا للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ صدوره استنادًا للمادة رقم 13 من اللائحة السعودية للجنة.

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