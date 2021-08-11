المنشطات تُراقب لاعبي الفيحاء والاتحاد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر إقامتها اليوم، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تتابع اللاعبين

وأشار حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم في افتتاح منافسات الجولة الأولى، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

وتنطق منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيحاء والاتحاد

ويطمح العميد في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الفيحاء والاتحاد اليوم، خاصة أنه أنهى الموسم الماضي بطريقة رائعة، بعدما احتل المركز الثالث عقب عدة مواسم من المعاناة، فيما يأمل البرتقالي في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره.

وتشهد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تواجدًا جماهيريًا، حيث أعلنت وزارة الرياضة عن رفع الطاقة الاستيعابية في المدرجات إلى 60% بدلًا من 40%، ووضعت عددًا من الاشتراطات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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