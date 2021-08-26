الموارد البشرية: أي عمل للمنشآت الربحية لا يعتبر تطوعيًا والعامل يستحق عليه الأجر

المواطن - الرياض

أكد سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الخميس، أن أي عمل للمنشآت الربحية يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق العامل أن يتقاضى أجرًا عنها، ولا يعتبر هذا النشاط من العمل التطوعي.

الإبلاغ عن أي مخالفات

وأهاب آل حماد، في تغريدة عبر “تويتر” بالجميع لإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

يذكر أن نظام العمل التطوعي يهيئ البيئة المناسبة للعمل التطوعي، بما في ذلك تحديد الجهات التي يحق لها طرح الفرص التطوعية.

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