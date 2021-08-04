الموارد البشرية تحدد سن قبول الموظفين في نطاقات

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عمر الموظف السعودي يجب ألا يقل عن 18 ولا يتجاوز 60 عامًا، لاحتسابه في نسبة التوطين.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، حيث أكدت أنه بعد إضافة بيانات موظف سعودي يرجى انتظار تحديثات نهاية الأسبوع مع التأمينات الاجتماعية.

أهداف البرنامج:

وتتضمّن أهداف برنامج نطاقات المطور، تقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد ممتد لـ3 سنوات قادمة، وتحقيق الشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال.

ويساهم البرنامج في تقليص عدد مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية لتصبح 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا، واستبدال النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت، وتطوير آلة حاسبة مخصصة للتسهيل على كل منشأة لمعرفة نسب التوطين المطلوبة.

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