النصر الأكثر إحرازًا للأهداف بعد الدقيقة الـ90

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر إنجازًا فريدًا، وذلك بعد مرور 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العالمي تغلب بشق الأنفس وبصعوبة على نادي التعاون مساء الخميس الماضي، حيث فاز أصفر العاصمة بثلاثية مقابل هدف ليحقق فوزه الثاني في الدوري بعد مرور 3 جولات.

النصر سجل أهدافه الـ3 بعد الدقيقة الـ90

وأصبح العالمي أكثر فريق سجل 3 أهداف بعد الدقيقة الـ90، وذلك بعد تسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين في شباك التعاون في الدقيقتين الـ91 والـ104، بينما سجل الكاميروني فينسينت أبو بكر هدفًا في الدقيقة الـ92.

ويحتل العالمي حاليًا، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ست نقاط.

الصرامي يشيد بتصرف أبو بكر

وكان الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لـ النصر حرص على الإشادة بلقطة الكاميروني أبو بكر مع زميله عبدالرزاق حمدالله، في مباراة العالمي أمام التعاون.

وأشاد الصرامي بأبو بكر بعد قيامه بمنح الكرة إلى حمدالله من أجل تنفيذ ركلة الجزاء التي سجل منها حمدالله الهدف الثاني للنصر في مرمى التعاون.

وقال الصرامي عن اللقطة عبر حسابه في “تويتر” : ” أبو بكر سمو الأخلاق وسيد اللحظات الحاسمة، وروح النصر الجديد لقطة إحضار الكرة وتسليمها للهداف الكبير حمدالله، رسالة لتعزيز روح الأسرة الواحدة وتأكيد بأن العمل الجماعي يحقق الهدف المنشود”.

وأضاف الصرامي: ” أبو بكر يغرس ثقافة الحب للعالمي ورسم الفرحة لمدرجه، شكرًا لك يا بطل”.

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