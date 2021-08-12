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النصر: رفعنا المستندات اللازمة لنيل الكفاءة المالية
مؤكدًا على أن اللاعبين الجدد رهن إشارة الجهاز الفني بعد قرار اللجنة

النصر: رفعنا المستندات اللازمة لنيل الكفاءة المالية

2021/08/12
الساعة 1:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر: رفعنا المستندات اللازمة لنيل الكفاءة المالية نادي النصر السعودي
المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًّا- قبل قليل- أكد فيه على رفع جميع المستندات المطلوبة لنيل شهادة الكفاءة المالية.

لاعبو النصر الجدد رهن إشارة مينيز بهذه الحالة:

وأكد النادي في بيانه على أن اللاعبين الجدد سيصبحون رهن إشارة الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز فور صدور قرار اللجنة.

5 صفقات قوية للعالمي:

يذكر أن العالمي كان نجح في ضم كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا بالإضافة إلى محمد آل فتيل والأرجنتيني فونيس موري واللاعب محمد قاسم من الفيصلي.

ووصلت ديون العالمي إلى 135 مليون ريال حيث أعلنت عنها  لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بـ وزارة الرياضة يوم 10 يونيو الماضي.

وقبل بيان العالمي، كان النادي أعلن رحيل نجمه المغربي نور الدين أمرابط عن صفوف الفريق، وذلك بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق.

 


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