النصر يرفع عرضه لضم محمد الشناوي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر متمسكة بالتعاقد مع حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري الأول، محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة.

النصر يواصل محاولاته لضم محمد الشناوي

وأكدت تقارير صحافية مصرية، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر متمسك بالتعاقد مع محمد الشناوي؛ ورفع قيمة العرض المادي، حيث أبلغ أحد وسطاء اللاعبين إدارة النادي الأهلي باستعداد العالمي لتقديم عرض يصل إلى 6 ملايين دولار لحسم الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن الإدارة النصراوية أبدت استعداداها لدفع راتب سنوي يُقدر بـ4 ملايين دولار لحارس المرمى الدولي في الموسم الأول، لرغبتها في تدعيم صفوفها بحارس مميز بعد رحيل الأسترالي براد جونز.

وكان نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور قد أثار حالة من الجدل بشأن احتمالية انتقال محمد الشناوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأسبوع المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشناوي يجذب الأنظار

وصرح مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأولمبي، أسامة عبدالكريم بأن اللاعب الأهلاوي لفت أنظار أندية أوروبية وعربية بعد تألقه مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أبرز حراس المرمى في إفريقيا، وساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بالإضافة إلى عدد من البطولات، منها؛ الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

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