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النصر يعلنها: تفاوضنا مع أنسيلمو غير صحيح !
اللاعب البرازيلي أصبح قريبًا من مغادرة الوحدة

النصر يعلنها: تفاوضنا مع أنسيلمو غير صحيح !

2021/08/27
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يعلنها: تفاوضنا مع أنسيلمو غير صحيح ! أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة
المواطن - محمد سمعه

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر حقيقة ما تردد حول تفاوض النادي مع البرازيلي أنسيلمو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة.

رئيس النصر يرد بشكل صريح

وتحدث آل معمر بعد مباراة التعاون لـ قناة SSC قائلًا: “تفاوضنا مع أنسيلمو غير صحيح، الجميع تحدث عن أن العالمي تفاوض مع 1000 لاعب، المصدر الوحيد لأخبار صفقات النادي هو حساب النادي في تويتر فقط”.

وتابع آل معمر: “الجميع يتحدث عن النادي ولكن حساب النادي هو المصدر الوحيد للأخبار إذا ذكر شيء عن أنسيلمو سيكون صحيحًا”.

وكانت العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أنسيلمو دي مورايس لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

5 أندية اهتمت بضم نجم الوحدة

وبحسب التقارير فإن أنسيلمو يملك 5 عروض خلال الفترة الحالية، حيث يفاوضه 4 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الأهلي، الاتحاد، النصر والتعاون، بجانب نادٍ قطري.

وسبق أن صرح أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا، مؤخرًا بأنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون في أحد أندية جدة

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه.

يذكر أن النصر كان تعاقد مع البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر والأرجنتيني فونيس موري خلال فترة الانتقالات الصيفية كصفقات أجنبية.


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