‎الرئيسية
الرياضة
النصر يفاوض نجم الأهلي
قبل انطلاق الموسم

النصر يفاوض نجم الأهلي

2021/08/10
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
النصر يفاوض نجم الأهلي مسلي آل معمر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

لازالت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي أل معمر تبذل قصارى جهدها؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ديانج يجذب أنظار الأندية

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، قبل قليل، أن إدارة نادي النصر مهتمة بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، المالي الدولي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي غلطة سراي التركي قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل حسم صفقة النجم المالي، وأكدت تقارير أن النادي الأهلي المصري لن يتخلى عن لاعبه بأقل من 8 ملايين دولار، بجانب حصوله على نسبة 20% من بيعه لأي ناد.

الأهلي المصري
ديانج مع لاعبي الأهلي – المصدر @AlAhly

النصر يفاوض الأهلي

وقال عمر ربيع ياسين: “إذا لما يتأهل غلطة سراي إلى الدوري الأوروبي يوم الخميس، أليو ديانج بنسبة كبيرة سيرفض الانضمام إلى النادي التركي”، مضيفًا: “نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي وبقوة لضم اللاعب”.

وشدد الإعلامي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن نادي النصر ستكون فرصته كبيرة في إقناع أليو ديانج بالانضمام إلى صفوفه، في حالة عدم تأهل غلطة سراي إلى الدوري الأوروبي.

أليو ديانج
ديانج – المصدر @AlAhly

وانضم ديانج صاحب الـ23 عامًا إلى الأهلي المصري في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

ديانج
ديانج


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

دعوات الشفاء تُحيط مؤمن زكريا

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبارات دعم وتمنيات