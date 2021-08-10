النصر يفاوض نجم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

لازالت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي أل معمر تبذل قصارى جهدها؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ديانج يجذب أنظار الأندية

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، قبل قليل، أن إدارة نادي النصر مهتمة بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، المالي الدولي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي غلطة سراي التركي قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل حسم صفقة النجم المالي، وأكدت تقارير أن النادي الأهلي المصري لن يتخلى عن لاعبه بأقل من 8 ملايين دولار، بجانب حصوله على نسبة 20% من بيعه لأي ناد.

النصر يفاوض الأهلي

وقال عمر ربيع ياسين: “إذا لما يتأهل غلطة سراي إلى الدوري الأوروبي يوم الخميس، أليو ديانج بنسبة كبيرة سيرفض الانضمام إلى النادي التركي”، مضيفًا: “نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي وبقوة لضم اللاعب”.

وشدد الإعلامي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن نادي النصر ستكون فرصته كبيرة في إقناع أليو ديانج بالانضمام إلى صفوفه، في حالة عدم تأهل غلطة سراي إلى الدوري الأوروبي.

وانضم ديانج صاحب الـ23 عامًا إلى الأهلي المصري في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، وبات من الركائز الأساسية في تشكيلته سواء في المنافسات المحلية أو القارية.

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