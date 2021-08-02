النصر يقترب من الكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من إنهاء أزمة شهادة الكفاءة المالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الكفاءه المالية ؟

محسومه بحول الله و قوته

و قريب جدًا جماهير #النصر

ستسمع ما يسرها .. ❤️ pic.twitter.com/Mc23WiGzjL — علي العنزي | Ali Alenezi (@Ali_alabdallh) August 2, 2021

النصر في طريقه لحل أزمة الكفاءة المالية:

وشدد الإعلامي علي العنزي خلال تصريحاته لقناة MBC، على أن إدارة العالمي في طريقها للحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، وتسجيل اللاعبين الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال العنزي: “أحب أطمئن وأبشر الجمهور النصراوي بأن موضوع الكفاءة المالية منتهي، وسيحصل النادي عليها قريبًا، في خلال الأيام القليلة القادمة.. العالمي سيسجل اللاعبين ولن يتعثر هذا الموضوع منتهي بنسبة 100%”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العالمي في المركز الثاني، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.

أبرز صفقات العالمي في الموسم الجديد:

ونجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة في حسم مزيد من الصفقات.

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