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النصر يقترب من الكفاءة المالية
قبل انطلاق الموسم الجديد

النصر يقترب من الكفاءة المالية

2021/08/02
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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النصر يقترب من الكفاءة المالية مسلي آل معمر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، من إنهاء أزمة شهادة الكفاءة المالية، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر في طريقه لحل أزمة الكفاءة المالية:

وشدد الإعلامي علي العنزي خلال تصريحاته لقناة MBC، على أن إدارة العالمي في طريقها للحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، وتسجيل اللاعبين الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر - مسلي آل معمر مع حسين عبدالغني
آل معمر مع عبدالغني – المصدر @AlNassrFC

وقال العنزي: “أحب أطمئن وأبشر الجمهور النصراوي بأن موضوع الكفاءة المالية منتهي، وسيحصل النادي عليها قريبًا، في خلال الأيام القليلة القادمة.. العالمي سيسجل اللاعبين ولن يتعثر هذا الموضوع منتهي بنسبة 100%”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العالمي في المركز الثاني، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ135 مليون ريال.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

أبرز صفقات العالمي في الموسم الجديد:

ونجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة في حسم مزيد من الصفقات.


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3 مشاراكات

  1. وليد علي

    يحق لهم
    حدث العاقل بما يليق فإن صدق ………

    ‎رد

  2. غير معروف

    يحق لهم
    حدث العاقل بما يليق فإن صدق ………

    ‎رد

  3. العلمي الحقيقي الاول

    اللهم لك الحمد والشكر

    ‎رد

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