النصر يقترب من ضم محمد قاسم لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في طريقها لحسم صفقة محمد قاسم رسميًّا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

محمد قاسم يقترب من النصر:

وأشار حساب الإخبارية- رياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي النصر توصل إلى اتفاق رسمي مع نجم فريق الفيصلي السابق، محمد قاسم لضمه إلى صفوفه بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

وانتهى عقد محمد قاسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، ليصبح لاعبًا حرًّا، ما يسهل عملية التفاوض معه، وارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي بداية من الموسم الجديد، ولكن يبدو أن النصر نجح في حسم الصفقة.

العالمي يستعد للموسم الجديد:

ونجح النصر في التعاقد مع العديد من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم؛ فينسنت أبو بكر، أندرسون تاليسكا، جلال الدين ماشاريبوف وراميرو فونيس موري، فيما تطمح الإدارة في حسم مزيد من الصفقات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مباراتين وديتين في الرياض، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، بعد خوضه عددًا من المواجهة خلال معسكره الإعدادي في صربيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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