النصر يواجه الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، اليوم السبت، عن برنامجه لإعداد الفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة التوقف الحالية.

برنامج النصر خلال فترة التوقف:

وسيعود العالمي لتدريباته بعد غد الاثنين حيث ستشهد غياب 11 لاعبًا؛ نظرًا لتواجدهم في معسكري المنتخب السعودي الأول والأولمبي بجانب انضمام الكاميروني فينسينت أبو بكر لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

كما سيواجه العالمي، فريق الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر، ثم يغادر الفريق إلى قطر في الثاني عشر من سبتمبر قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر.

مانو مينيز مستمر مع الفريق:

وفي وقت سابق، توقع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بقاء المدرب مانو مينيز كمدرب للفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا خاصة بعد مباراتي الفيصلي والتعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث آل معمر لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: ”بنسبة 90% لن يحدث تغييرات في الفريق، وأتوقع بقاء المدرب معنا، نحن سندخل إلى البطولة الآسيوية، وحتى هذه اللحظة لن يوجد تغييرات كبيرة على الفريق”.

وأضاف آل معمر: ”من حق جمهور النادي توجيه العتاب للفريق خاصة أن الأداء في مباراة الفيصلي كان سيئًا ولكن القادم سيكون أفضل”.

وواصل رئيس النصر قائلًا: “هدفنا هو التتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإذا نجحنا في التتويج بـ دوري أبطال آسيا سيكون خير وبركة، لكن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب الدوري”.

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز تعرض لانتقادات لاذعة من قبل جمهور العالمي مع مطالب بإقالته وتعيين المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مدرب نادي روما الإيطالي السابق.

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