النصر يوقع مع أنسيلمو لموسم واحد

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في حسم صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنسيلمو في النصر لموسم:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أنسيلمو دي مورايس في ملعب مرسول بارك، وهو يرتدي قميص العالمي الذي يحمل 87.

وأشار إلى أن إدارة نادي النصر وقعت رسميًّا مع أنسيلمو دي مورايس، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وتمنت له التوفيق مع العالمي.

وكان أنسيلمو دي مورايس قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يعلن نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي الانسحاب من المفاوضات رسميًّا، بسبب محاولة وكيل أعماله خلق حالة من المزايدة.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ولعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 3/ 1 بفضل ثنائية المغربي عبدالرزاق حمدالله في الوقت القاتل.

ورفع العالمي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

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