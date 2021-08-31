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النصر يوقع مع أنسيلمو لموسم واحد
قادمًا من فريق الوحدة

النصر يوقع مع أنسيلمو لموسم واحد

2021/08/31
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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النصر يوقع مع أنسيلمو لموسم واحد أنسيلمو بقميص النصر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في حسم صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنسيلمو في النصر لموسم:

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أنسيلمو دي مورايس في ملعب مرسول بارك، وهو يرتدي قميص العالمي الذي يحمل 87.

 

أنسيلمو نصراوي
دي مورايس مع رئيس النصر – المصدر @AlNassrFC

وأشار إلى أن إدارة نادي النصر وقعت رسميًّا مع أنسيلمو دي مورايس، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وتمنت له التوفيق مع العالمي.

وكان أنسيلمو دي مورايس قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن يعلن نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي الانسحاب من المفاوضات رسميًّا، بسبب محاولة وكيل أعماله خلق حالة من المزايدة.

 

أنسيلمو دي مورايس
دي مورايس بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

النصر في دوري محمد بن سلمان:

ولعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 3/ 1 بفضل ثنائية المغربي عبدالرزاق حمدالله في الوقت القاتل.

ورفع العالمي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند نقطة واحدة في المركز الـ14.


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