النصر يُعير أسامة الخلف إلى الطائي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن موافقته على إعارة لاعبه أسامة الخلف لصفوف نادي الطائي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم واحد.

النصر يُعير أسامة الخلف لموسم:

وذكر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” أن العالمي وافق على إعارة الخلف كون المدرب البرازيلي مانو مينيز لن يعتمد عليه بتشكيلة العالمي في الموسم الجديد 2021/ 2022.

جماهير العالمي تهاجم أسامة الخلف:

وفي يناير الماضي هاجمت فئات عريضة من جماهير النصر، اللاعب أسامة الخلف مدافع الفريق، وذلك بعد أن أخطأ في الهدف الذي أحرزه البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد ضد النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وشهد موقع “تويتر” هجومًا حادًّا من عشاق أصفر العاصمة حيث طالب بعضهم بخصم 30% من مستحقات اللاعب بسبب تقاعسه في تشتيت الكرة التي وصلت إلى رومارينيو وأحرز منها هدف التعادل للاتحاد بالدقيقة الـ93.

كما أكد البعض من عشاق أصفر العاصمة على أن إمكانيات الخلف البالغ من العمر 24 عامًا لا تليق بنادٍ كبير بحجم أصفر العاصمة.

وكان الخلف انضم إلى النصر في عام 2020 قادمًا من فريق الحزم.

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