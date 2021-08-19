النصر يُنهي الشوط الأول بتعادل إيجابي أمام الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الفيصلي بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل بهدف لكل فريق.

ملخص الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي

وسدد اللاعب البرازيلي تاليسكا ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى لتأتي هدفًا على يسار حارس الفيصلي وفي زاوية صعبة، معلنة تقدم النصر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

الفيصلي يتعادل قبل نهاية الشوط

ولم يهدأ الفيصلي حتى تمكن اللاعب تافاريس في إدراك هدف التعادل في شباك وليد عبدالله حارس أصفر العاصمة بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

يذكر أن العالمي كان فاز بالجولة الأولى على نادي ضمك برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.

ويسعى العالمي للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تُوج به في موسم 2018/2019 تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق روي فيتوريا.

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