النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العالمي بثلاثية دون رد.

النصر ضد ضمك:

وبدأت مباراة النصر ضد ضمك المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، حيث ضغط العالمي ونجح في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 3 دقائق، نفذها المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز ليهز الشباك مبكرًا.

واستمر ضغط العالمي بحثًا عن تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ، وسط دفاع قوي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، قبل أن يتمكن الوافد الجديد أندرسون تاليسكا من افتتاح سجله التهديفي بقميص العالمي.

تاليسكا يهز الشباك:

ومرر حمدالله كرة مميزة للاعب جلال الدين ماشاريبوف، ليلعب النجم الأوزبكي كرة عرضية مميزة قابلها تاليسكا برأسية رائعة، لتهز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بالهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وواصل لاعبو العالمي الضغط، ليحول مهند النجعي الكرة في شباك فريقه بالخطأ عند الدقيقة 42، ويُهديه الهدف الثالث، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد ضمك بتقدم الأصفر بثلاثية نظيفة.

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