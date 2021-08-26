النفط يرتفع بأكثر من 1 %

المواطن - متابعة

سجّلت أسعار النفط الليلة ارتفاعًا بأكثر من واحد في المائة، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على ‏التوالي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قفز إلى ‏أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19.‏

مزيج خام برنت:

فقد صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار، بما يعادل 1.69 في المائة، ليسجّل عند التسوية ‏‏72.25 دولار للبرميل.‏

خام غرب تكساس:

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتًا، أو 1.21 في المائة، ليغلق عند 68.36 ‏دولار للبرميل.‏

أسعار عقود البنزين:

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين 5.5 في المائة، لتسجّل عند التسوية 2.3008 دولار للجالون. ‏وأثناء الجلسة وصلت الأسعار إلى 2.3026 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 أغسطس.‏

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