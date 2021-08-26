النفط يرتفع بأكثر من 1 %

المواطن - متابعة
سجّلت أسعار النفط الليلة ارتفاعًا بأكثر من واحد في المائة، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كوفيد-19.
مزيج خام برنت:
فقد صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار، بما يعادل 1.69 في المائة، ليسجّل عند التسوية 72.25 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس:
وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتًا، أو 1.21 في المائة، ليغلق عند 68.36 دولار للبرميل.
أسعار عقود البنزين:
وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين 5.5 في المائة، لتسجّل عند التسوية 2.3008 دولار للجالون. وأثناء الجلسة وصلت الأسعار إلى 2.3026 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 أغسطس.
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