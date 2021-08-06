النفط يقلص مكاسبه اليوم

المواطن - متابعة

قلص النفط مكاسب سجلها في وقت سابق اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار بعد تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التراجع عن سياسات التحفيز.

تراجع غرب تكساس الوسيط:

وتراجعت العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف، قرب 69 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 6.4% هذا الأسبوع، أما برنت فهبط دون 72 دولارًا.

وارتفعت الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو بأكبر قدر خلال عام تقريبًا، كما انخفض معدل البطالة.

تعثر أسعار النفط:

وتستمر أسعار النفط في التعثر، حيث يتجه الخام صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس، حيث ألقى انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا، لاسيما في الصين، المستورد الرئيسي للخام، بظلال من الشك على نمو الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% في وقت سابق اليوم الجمعة، قرب 70 دولارًا، بينما تم تداول برنت فوق 72 دولارًا للبرميل.

وفرضت الصين خليطًا من القيود الصارمة المتزايدة على التنقل لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 شديد العدوى.

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