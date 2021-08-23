النفط ينتعش وبرنت يصعد بنسبة 1.8%

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط انتعاش أوسع في أسواق الطاقة بعد تجاوز أطول سلسلة من الانخفاضات في أكثر من ثلاث سنوات، بفعل الضغوط الاقتصادية من أحدث عودة لفيروس كورونا وارتفاع الدولار.

سعر خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” في لندن بنسبة 1.8% صباح اليوم، فوق 66 دولاراً للبرميل.

خام غرب تكساس

فيما يتداول خام غبر تكساس الوسيط الأميركي فوق 63 دولاراً، مع ارتفاع الأسهم في آسيا وسلع أخرى، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط للجلسة السابعة يوم الجمعة في أسوأ سلسلة خسائر منذ فبراير 2018.

ومن المقرر أن ترسل آسيا إمدادات الديزل الزائدة إلى أوروبا وربما إلى الولايات المتحدة، مع تأثير متغير دلتا على الطلب، حيث تراجعت أسعار الوقود الصناعي في سنغافورة مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا، مما حفز تدفق النفط غربًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة التعافي الحالية لكل منطقة من الوباء.

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