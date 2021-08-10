النفط ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع، يوم أمس الاثنين، متراجعة بأكثر من 2%، وسط مخاوف من أن تبطئ القيود الجديدة ضد كورونا في آسيا، وخصوصًا الصين، تعافيًا عالميًّا للطلب على الوقود.

وزاد أجواء التشاؤم تحذير مخيف من لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عقب حرائق في اليونان دمرت منازل وغابات، وكذلك الفيضانات في أجزاء من أوروبا الشهر الماضي.

برنت:

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول اليوم منخفضة 1.66 دولار، وبنسبة 2.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 69.04 دولار للبرميل.

بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، وبنسبة 2.6 في المائة، لتبلغ عند التسوية 66.48 دولار للبرميل.

وهذان هما أدنى مستويات إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 19 يوليو الماضي، وأثناء الجلسة هوى الخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ مايو.

صعود الدولار:

وتضررت أسعار النفط أيضًا من صعود الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في حوالي 3 أسابيع مقابل سلة من العملات بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثار مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه بخطى أسرع نحو تشديد السياسة النقدية.

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