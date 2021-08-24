النفط يواصل الصعود وبرنت يتجاوز 69 دولاراً للبرميل

المواطن - الرياض

واصلت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات.

سعر خام برنت

وتجاوز خام “برنت” حاجز 69 دولارًا، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على تقديم الجرعة المعززة من لقاح “فايزر” لفيروس “كورونا”.

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالاً على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع المزيد من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال، مما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

عقود خام نايمكس

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6% إلى 69.13 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولار للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

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