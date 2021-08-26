النقل: تعقيم الحافلات المدرسية يومياً ومقعد فارغ بين كل راكبين

المواطن - الرياض

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد إنه سيتم تعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا سيتم إيقاف عمل الحافلة لحين التطهير الكامل.

فيديو | متحدث النقل لـ #برنامج_اليوم: تعقيم الحافلات المدرسية بشكل يومي.. وفي حالة إصابة أحد الطلاب بكورونا يتم إيقاف عمل الحافلة#لعودة_حضورية_آمنة pic.twitter.com/iivevc89T9 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 26, 2021

بروتوكول النقل:

وتابع الزويد في مداخلة هاتفية إلى برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن النقل التعليمي يطبق عليه بروتوكول النقل داخل المدن ومنها ألا يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال الرحلة عن 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلات، وكذلك المحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة.

مقعد فارغ:

ولفت إلى أنه سيتم ترك مقعد فارغ على الأقل بين الراكب والآخر، ولن يُسمح بوقوف الطلاب داخل الحافلة، مع توفير المعقمات والمطهرات للوقاية من كورونا.

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