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النمر يحذر من 3 تداعيات نفسية للحوادث المرورية على الشباب
هؤلاء يحتاجون لعلاج نفسي مكثف من طبيب متخصص

النمر يحذر من 3 تداعيات نفسية للحوادث المرورية على الشباب

2021/08/04
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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النمر يحذر من 3 تداعيات نفسية للحوادث المرورية على الشباب الدكتور خالد النمر
المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من تداعيات نفسية للحوادث المرورية على الشباب.

تداعيات الحادث المروري: 

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الشاب بعد تعرضه لحادث مروري مروع يحتاج فيه للتنويم في المستشفى؛ يعاني غالبًا من صدمة نفسية وخوف وتغير في سلوكه وشخصيته وطريقة تفكيره لذلك فإن هؤلاء يحتاجون لعلاج نفسي مكثف من طبيب متخصص في ذلك.

وتابع النمر ناصحًا في سياق آخر: إذا مضى عليك سنة وأنت فوق الأربعين وأنت لم تعمل أي فحوصات بشكل دوري.. فأنت مُقَصِّر.


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