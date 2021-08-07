النوم المبكر ضروري قبل بدء الدراسة لضبط الميلاتونين

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، الطلاب والطالبات الذين شملهم قرار العودة للدراسة ممن هم فوق 12 عامًا بنهاية أغسطس الجاري وبعد أخذ تحصين كورونا إلى ضرورة تعويد الجسم على النوم المبكر؛ لتفادي إشكالية اضطرابات مواعيد النوم عند بدء الدراسة، مبينًا أن السهر لساعات طويلة من الليل يحرم الجسم من هرمون الميلاتونين الذي يعمل على ضبط إيقاع الساعة البيولوجية في الجسم.

ينتج عبر الغدة الصنوبرية:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن هرمون الميلاتونين يسمى أيضًا هرمون النوم، وينتج بواسطة الغدة الصنوبرية في الدماغ، ويساعد ارتفاع مستوياته في الجسم على النوم، من خلال تمييز الجسم بين النهار والليل وربطه بالنوم والاسترخاء، كما تتأثر مستوياته في الجسم بالضوء وسطوع الشمس في الخارج، إذ يرتفع إنتاجه في ظلام الليل، ويقل في ضوء النهار نتيجة توقف الجسم عن إنتاجه.

النوم المبكر وحرارة الجسم:

وأشار إلى أن الدراسات أوضحت أن أهمية هذا الهرمون تكمن أيضًا في أنه يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم، وضغط الدم، ومستويات إنتاج الهرمونات المختلفة، كما يعطي إشارات للدماغ كي تنظم الجسم ونشاطه من خلال المعطيات التي يأخذها من الضوء، فهو يقلل إنتاج الدوبامين ليلًا فيساعد ذلك على الاسترخاء، كما يعتبر مضاد للأكسدة، فهو يمنع ارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبات القلبية، بالإضافة إلى أنه يقلل من مخاطر أمراض العيون الناجمة عن التقدم في العمر، إذ يحمي الشبكية من الضمور البقعي.

عوامل تعيق الميلاتونين:

وأكد الدكتور الشريف في ختام حديثه أن هناك بعض العوامل التي تقلل من إفراز هذا الهرمون ليلًا، منها المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية، فلا ينبغي تناولها ليلًا، والجلوس أمام شاشة الهاتف والحاسوب قبل النوم، بسبب الضوء الساطع للشاشة، تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، إذ يجب تناول وجبة خفيفة، فالمعدة الممتلئة تسبب الأرق؛ لذا ينصح بضبط الساعة البيولوجية قبل بدء العام الدراسي والنوم المبكر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة