الهريفي ينصح إدارة النصر بضم كريم الأحمدي

المواطن - محمد سمعه

نصح فهد الهريفي، نجم النصر السابق، إدارة الرئيس مسلي آل معمر بالتحرك والتعاقد مع المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعد اقترابه من مغادرة العميد.

وغرد الهريفي اليوم السبت قائلًا: “مسلي حبيبي طيعني، واستقطب الأحمدي، موسم واحد فقط وراح تشوف وش يصير، هو من راح يخلق التوازن الدفاعي والهجومي في فريقنا، مع المجموعة الحالية”.

سبب غضب جماهير الاتحاد من رحيل كريم الأحمدي:

وكانت جماهير الاتحاد انتقدت قرار إدارة أنمار الحائلي بالاستغناء عن الأحمدي والإبقاء على البرازيلي برونو هنريكي واللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

يذكر أن الأحمدي كان بدأ مشواره مع الاتحاد في عام 2018 قادمًا من نادي فينورد الهولندي.

العميد يحدد البديل:

ويرغب مجلس إدارة الاتحاد في ضم لاعب وسط أجنبي للفريق بديلًا للأحمدي، حيث من المتوقع تحرك الإدارة الاتحادية للتفاوض مع المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري.

وربما اتجهت إدارة الاتحاد لفسخ عقد كريم الأحمدي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بحسب ما أعلنه الإعلامي الرياضي هتان النجار.

وتأتي رغبة إدارة الاتحاد في فسخ عقد الأحمدي، لقيد اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي بدلًا منه، بسبب أن فسخ عقد الأحمدي غير مكلف عكس فسخ عقد البرازيلي برونو هنريكي أو غاري رودريغيز.

ويُجدد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، دماءه وذلك بعد خسارة البطولة العربية مساء السبت الماضي.

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