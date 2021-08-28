الهلال لا يزور شباك منافسه للمرة الأولى بعد 32 مباراة

المواطن - محمد سمعه

أثار التعادل السلبي لنادي الهلال، مساء أمس الجمعة، مع فريق الباطن بـ الجولة الثالثة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غضب جماهير الأزرق، بسبب عدم قدرة لاعبي الزعيم على استغلال عامل الأرض للفوز على الباطن.

الهلال لم يتمكن من التسجيل في شباك الباطن:

وكان الزعيم تعادل بدون أهداف مع فريق الباطن في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وحقق الزعيم أمرًا سلبيًّا بعد تعادله مع الباطن، حيث فشل الزعيم بعد 32 مباراة ولأول مرة في الوصول إلى شباك منافسيه على أرضه خلال مباريات دوري المحترفين السعودي.

فترة التوقف تُفيد 3 أندية:

وخلال الفترة المقبلة، ستعمل أندية الهلال والشباب والطائي على تصحيح المسار وتطوير الأداء فنيًّا، حيث انتقدت جماهير الأندية الـ3 الأداء الفني للاعبين بعد مرور 3 جولات.

وكان الزعيم فاز على الطائي وفاز على التعاون وتعادل مع الباطن بشق الأنفس، ورغم أنه يملك 7 نقاط لكن جماهير الهلال غير راضية على أداء الفريق، كذلك خسر الطائي أول 3 مباريات له لتتسبب هذه الهزائم في إقالة المدرب التونسي محمد الكوكي.

كذلك خسر نادي الشباب مباراتي أبها والفتح دوريًّا وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بثلاثية لكل فريق، بعد أن كان متقدمًا بثلاثية دون رد، مما جعل المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مهددًا بالإقالة في أي لحظة.

وستعود مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بداية من يوم 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي حيث سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يومي 2 و7 سبتمبر مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

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