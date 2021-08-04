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الهلال يحسم صفقة بيريرا مع ويست بروميتش
لضمه في الميركاتو الصيفي

الهلال يحسم صفقة بيريرا مع ويست بروميتش

2021/08/04
الساعة 5:58 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يحسم صفقة بيريرا مع ويست بروميتش بيريرا - المصدر expressandstar
المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في التوصل إلى اتفاق مع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لضم البرازيلي ماثيوس بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يتفق مع ويست بروميتش

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “إدارة الهلال تصل إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في ويست بروميتش بشأن انتقال البرازيلي ماثيوس بيريرا.. صفقة مدوية”.

ماثيوس بيريرا
ماثيوس بيريرا

وفي السياق ذاته، أشار الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل، إلى أن إدارة الزعيم تلقت الموافقة الشفهية من ويست بروميتش الإنجليزي على انتقال بيريرا، مضيفًا: “تبقى التوقيع الرسمي.. الله يتمم”.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة البرازيلي ماثيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم ويست بروميتش بيريرا
بيريرا

بيريرا يُطالب بالرحيل

وكان البرازيلي بيريرا قد أصدر قبل بضعة أيام بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


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