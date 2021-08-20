الهلال يخرج متأخرًا أمام التعاون بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراته ضد التعاون بالتأخر بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خطأ المعيوف يكلف الهلال:

وبسبب خطأ من الحارس عبدالله المعيوف، تقدم تاوامبا بالهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة الـ27.

ولم يحدث أي جديد ليخرج الزعيم متأخرًا بهدف دون مقابل.

سلمان الفرج الحل الأول:

وسيُجري المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تغييرًا في تشكيلة الأزرق بالدفع بسلمان الفرج في الشوط الثاني؛ وذلك بسبب هبوط مستوى اللاعب محمد جحفلي في الشوط الأول حيث خاض الشوط الأول في مركز خط الوسط المدافع، لكنه لم يقدم الإضافة.

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