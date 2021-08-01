الهلال يصل إلى الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الرياض، وذلك بعد ختام معسكره الناجح في النمسا خلال الفترة الأخيرة.

وكان الزعيم خاض آخر مباراتين وديتين ضد كل من هيرتا برلين ولايبزيج الألمانيين وذلك قبل العودة إلى الرياض صباح اليوم الأحد.

موعد أول مباراة لـ الهلال دوريًا

يذكر أن الزعيم سيواجه فريق الطائي يوم 14 أغسطس الجاري بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد 2021/2022.

عضو هلالي سابق يدافع عن اللاعبين

وبوقت سابق، دافع عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة نادي الهلال سابقًا، عن لاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد خسارتهم مباراة هيرتا برلين الألماني الودية مساء أول أمس الجمعة.

وغرد الجاسر قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “مؤسف جدًّا أن يقوم بعض العقلاء بانتقاد بعض اللاعبين بشكل حاد وتحريضي وهم لاعبين، الجميع يعلم أنهم مستمرون مع الفريق وأمامهم فرصة لإثبات أنفسهم وتقديم الإفادة والمساعدة المرجوة، الانتقاد الاقصائي لن يغير من الأمر شيئًا، وإنما يُصنف ضمن النقد الهدام غير المحبذ”.

وتابع الجاسر: “مباراة مفيدة للسيد جارديم، كشفت له أنه من الصعب جدًّا أن يلعب بالطريقة التي لعب بها ضد هيرتا برلين وهي وجود رأسي حربة، ماريجا وجوميز مع وجود لاعبي طرف سواء كاريلو أو فيتو أو سالم الدوسري، حيث يؤدي ذلك لتفريغ الوسط، ووجود مساحات عديدة تسمح للخصم بالوصول للمرمى، بسهولة، إشكالات عديدة ستواجه الفريق”.

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