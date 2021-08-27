الهلال يفقد فرصة صدارة دوري محمد بن سلمان بتعادل ضد الباطن

المواطن - محمد سمعه

خيم التعادل السلبي على مباراة الهلال والباطن، وذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال والباطن

وبدأ الشوط الأول من المباراة ببعض الفرص الخطيرة التي أُهدرت من قبل لاعبي الأزرق؛ بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية، وسط تراجع دفاعي من نادي الباطن.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، لم يقدم الزعيم الأداء المقنع فنيًّا لتسجيل الهدف الأول وتحقيق الفوز في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وأصبح رصيد الزعيم بعد التعادل 7 نقاط، بينما أصبح رصيد الباطن 4 نقاط.

وكانت المباراة شهدت قبل انطلاقها تكريم لاعبي الهلال والباطن لبطل الكاراتيه السعودي، طارق حامدي بعد تتويجه بفضية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

رقم سلبي لـ الهلال:

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال رقمًا سلبيًّا، وذلك بعد نهاية الشوط الأول من مباراته ضد الباطن بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة.

ولم ينجح الزعيم حتى الآن في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول في أول 3 جولات من دوري المحترفين، حيث سجل صالح الشهري هدف الفوز ضد الطائي في الشوط الثاني، وسجل كل من موسى ماريجا وجانغ هيون سو هدفي الفوز في شباك التعاون بالشوط الثاني.

كذلك انتهى الشوط الأول من مباراة اليوم ضد الباطن بالتعادل السلبي، ليواصل الزعيم معاناته التهديفية في الشوط الأول في أول 3 مباريات بـ دوري المحترفين السعودي.

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