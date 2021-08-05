الهلال يقرر إعارة 3 لاعبين

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن قرار نادي الهلال بإعارة 3 لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الزعيم سيتجه لإعارة أمير كردي وتركي المطيري ونواف المفرج”.

الثلاثي لم يشارك بصورة أساسية مع الهلال

وعانى الثلاثي من عدم اللعب بصورة أساسية مع الزعيم بالموسم الماضي.

وكان أمير كردي صاحب الـ29 عامًا انضم إلى الزعيم في 2019 قادمًا من فريق بانينيوس اليوناني.

وفي الثامن من يوليو الماضي، أعلن الهلال عن تجديد عقد اللاعب تركي المطيري لمدة 3 مواسم.

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أن المطيري جدد عقده حتى صيف 2024 حيث جرت مراسم التوقيع بحضور فهد بن نافل رئيس النادي في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر.

صفقتان حتى الآن للزعيم

وكان الزعيم، نجح حتى الآن في التعاقد مع المالي موسى ماريغا قادمًا من نادي بورتو البرتغالي وضم اللاعب حمد اليامي ظهير أيمن نادي القادسية.

وأصبح الزعيم في طريقه لضم اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا من صفوف فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة